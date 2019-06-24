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أجواء حارة إلى شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

أجواء حارة إلى شديدة الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-20 34-22 34-22 بيت لحم 32-20 34-22 34-22
رام الله والبيرة 31-19 33-21 33-21 طولكرم 34-24 35-24 35-24
نابلس 33-21 35-23 35-23 قلقيلية 34-24 35-24 35-24
جنين 35-23 37-24 37-24 سلفيت 32-20 34-22 34-22
طوباس 35-23 37-24 37-24 روابي 33-21 35-23 35-23
الخليل 31-19 33-21 33-21 غزه 32-24 33-24 33-24
أريحا 42-26 44-27 44-27 خانيونس 32-24 33-24 33-24
الأغوار الشمالية 40-24 42-25 42-25 رفح 33-23 34-23 34-23

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