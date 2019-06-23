عائلة الطفل سمير البايض توجه مناشدة عاجلة للرئيس والجهات المسؤولة

رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة الطفل المريض سمير محمد سمير البايض، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكل الجهاد المسؤولة للتدخل لإبقائه في مستشفى الوفاء؛ لإكمال علاجه، علماً أن إدارة المستشفى، أبلغت العائلة بمغادرتها يوم الخميس، كآخر موعد لهم.والطفل سمير (16 عاماً)، يعاني من غيبوبة منذ لحظة إصابته بانفجار شريان بالدماغ بشكل مفاجئ في تاريخ 17/11/2017، حيث إن وضع عائلته المعيشي صعب جداً.