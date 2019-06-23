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قتيل وسبعة جرحى في هجوم حوثي استهدف مطار أبها بالسعودية

قتيل وسبعة جرحى في هجوم حوثي استهدف مطار أبها بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شخص سوري مصرعه، فيما أصيب سبعة آخرون، في هجوم شنته جماعات الحوثي، مساء اليوم الأحد، بطائرة مسيرة، استهدفت مواقف سيارات بمطار أبها في السعودية، بحسب ما أفادت به قناة (العربية).

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، وقع هجوم إرهابي من الجماعة الحوثية، بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي، أن الهجوم نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل.

حركة الطيران طبيعية

وأكد مراسل العربية، استئناف حركة الطيران في مطار أبها، بعد وقفها لنحو ساعة كإجراء احترازي.

يذكر، أن قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين، أطلقتهما جماعات الحوثي باتجاه السعودية.

هذا، واستهدفت جماعة الحوثي مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.

وأدى المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين، ومن جنسيات مختلفة.

فيما طالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة منفذي ومخططي وممولي الهجمات على السعودية.

وقال مجلس الأمن، في بيان: "نتعاطف مع ضحايا الهجوم على مطار أبها، ومع السلطات السعودية"، مديناً الهجوم بأشد العبارات.

واعتبر المجلس الهجوم على مطار أبها أنه "ينتهك القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم الدوليين".

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