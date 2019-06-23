شرطة بيت لحم تقبض على تاجر مخدرات وبحوزته كيلو من القنب الهندي

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم، على تاجرمخدرات، وبحوزته 1 كغم من مادة، يشتبه أنها القنب الهندي المهجن المخدرة في محافظة بيت لحم.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن فرع مكافحة المخدرات بشرطة بيت لحم وبعد تلقيه معلومات مؤكدة، تفيد بحيازة شخص على مواد مخدرة في منزله، ويقوم بعملية الاتجار بها، على الفور تم الحصول على إذن تفتيش من النيابة العامة، وتحركت قوة من مكافحة المخدرات، تساندها قوة من فرع المباحث العامة إلى منزل الشخص المشتبه به، والكائن في مخيم الدهيشة، وأثناء دخول القوة إلى المنزل، تم القبض على الشخص المشتبه به وبحوزته 1 كغم تقريباً من مادة يشتبه أنها القنب الهندي المهجن المخدرة.وأضاف ارزيقات، أنه تم إحضار المشتبه به، والمادة المخدرة إلى مقر فرع مكافحة المخدرات، تمهيداً لاستكمال كافة الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.