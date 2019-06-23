عاجل

  • الجبير: العملية السياسية يجب أن تستند إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

عربي

الأزمة في السودان: محكمة تأمر بإعادة خدمة الإنترنت

الأزمة في السودان: محكمة تأمر بإعادة خدمة الإنترنت
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة في السودان تعليمات لشركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت التي قطعت في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال المجلس العسكري الانتقالي، الذي يتولى مقاليد الحكم، إن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل تهديدا لأمن السودان، حيث يستخدمها النشطاء لتنظيم الاحتجاجات، وفق "بي بي سي" عربي.

ومنذ انقطاع خدمة الإنترنت، لجأ زعماء الحراك إلى تنظيم حملات في الأحياء ليشجعوا النشطاء على المشاركة في تجمعات ليلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطع الإنترنت يجعل نشاط المنظمات الإنسانية صعبا.

وكانت خدمة الإنترنت قد قطعت في أنحاء السودان عقب فض اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الحالي.

وقال المحامي عبد العظيم حسن لوكالة فرانس برس إنه قدم التماسا ضد انقطاع وسائل الاتصال، وبناء عليه أصدرت محكمة في الخرطوم الأحد حكما بإعادتها. وبإمكان السلطات الاستئناف ضد الحكم.

لكن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي أكد في وقت سابق من الشهر الحالي أن المجلس يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرا على أمن البلاد.

وعلى مدى شهور عدة، احتشد عشرات آلاف من المحتجين استجابة لدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الرئيس السابق عمر حسن البشير، وهو ما أسفر عن تدخل الجيش للإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي.

لكن المظاهرات استمرت بعد تولي مجلس عسكري إدارة شؤون البلاد.

أخبار ذات صلة

الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة باجتماع البحرين

الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة باجتماع البحرين

ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصالي بولي العهد السعودي

ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصالي بولي العهد السعودي

بري رداً على كوشنر: لبنان لن يكون شريكاً ببيع فلسطين بثلاثين من الفضة

بري رداً على كوشنر: لبنان لن يكون شريكاً ببيع فلسطين بثلاثين من الفضة

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

شرطة بيت لحم تقبض على تاجر مخدرات وبحوزته كيلو من القنب الهندي

شرطة بيت لحم تقبض على تاجر مخدرات وبحوزته كيلو من القنب الهندي

الوقائي يضبط كميات كبيرة من الألعاب الخطيرة والممنوعة في الخليل

الوقائي يضبط كميات كبيرة من الألعاب الخطيرة والممنوعة في الخليل

البرغوثي يدعو وفدا طلابيا أمريكيا لمناصرة الشعب الفلسطيني

البرغوثي يدعو وفدا طلابيا أمريكيا لمناصرة الشعب الفلسطيني

اشتية يبحث مع نقابة الصحفيين تحسين عدد من القوانين الخاصة بعملهم

اشتية يبحث مع نقابة الصحفيين تحسين عدد من القوانين الخاصة بعملهم

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

منوعات

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و&#34;اضبطي القصة&#34;

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و"اضبطي القصة"

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في &#34;توأم روحي&#34;

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في "توأم روحي"

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

عربي

الأزمة في السودان: محكمة تأمر بإعادة خدمة الإنترنت

الأزمة في السودان: محكمة تأمر بإعادة خدمة الإنترنت

الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة باجتماع البحرين

الاتحاد العام للصحفيين العرب يستنكر دعوة وسائل الإعلام الإسرائيلية للمشاركة باجتماع البحرين

ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصالي بولي العهد السعودي

ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصالي بولي العهد السعودي

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا