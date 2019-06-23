شؤون فلسطينية

نتنياهو يُقرّر تقليص مساحة الصيد ببحر غزة..ويؤكد: لا إتفاق سلام بدون "غور الأردن"

نتنياهو يُقرّر تقليص مساحة الصيد ببحر غزة..ويؤكد: لا إتفاق سلام بدون "غور الأردن"
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصدر تعليمات بتخفيض مساحة الصيد في غزة من 10 إلى 6 أميال.

وزعم الموقع الإسرائيلي، أن قرار التقليص قد جاء في أعقاب استمرار أعمال العنف وإطلاق البالونات، واندلاع الحرائق في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

فيما نفى نقيب الصيادين نزار عياش لـ"دنيا الوطن" ما ورد عبر الإعلام الإسرائيلي، حول تقليص الاحتلال لمساحة الصيد لـ (6) أميال، مؤكداً أن الارتباط الفلسطيني لم يبلغهم بذلك.

وقد أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن إندلاع (6) حرائق في غلاف غزة منذ صباح اليوم، بفعل بالونات حارقة.

في سياق منفصل، غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عبر (تويتر): قمت اليوم بجولة ميدانية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في غور الأردن، وقلت له: إن موقفنا يقضي بأنه في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، يجب على التواجد الإسرائيلي هنا، أن يستمر، وذلك من أجل ضمان أمن "إسرائيل" وأمن الجميع.

وأضاف "‏سنستمع إلى المقترح الأمريكي بشكل عادل ومفتوح، لا أستطيع أن أفهم كيف رفض الفلسطينيون المخطط الأمريكي قبل أن يسمعوا حتى ما هي تفاصيله، هذا ليس الطريق نحو إحراز التقدم".

وختم: ‏أقول لهؤلاء الذين يقولون إنه بغية التوصل إلى اتفاق سلام يجب على إسرائيل أن تترك غور الأردن، إن هذا لن يجلب السلام بل سيجلب الحرب والإرهاب.

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