الوقائي يضبط كميات كبيرة من الألعاب الخطيرة والممنوعة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، اليوم الأحد، كمية كبيرة من الألعاب الممنوعة والمهربة بينها 13 ألف قطعة من بنادق (الخرز) الخطرة.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بأن الجهاز ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة لديه حول دخول هذه الكمية من الألعاب الممنوعة والمهربة لأحد المحال التجارية في المحافظة، تم مداهمة المكان بإسناد من الأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، وضبط الكمية والتحرز عليها وإحالتها لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية .وأهاب الأمن الوقائي بالمواطنين ضرورة التبليغ عن مثل هذه الممنوعات لما تشكله من خطورة على حياة أطفالهم