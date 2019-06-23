اشتية يبحث مع نقابة الصحفيين تحسين عدد من القوانين الخاصة بعملهم

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من نقابة الصحفيين الفلسطينيين، برئاسة نقيبها ناصر أبو بكر.وبحث اشتية مع الوفد سبل تعزيز التعاون والعمل على تحسين بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل الصحفي وتنظيمه، وتعزيز الحريات الإعلامية، ومواكبة التطور في هذا المجال.وهنأ رئيس الوزراء النقابة على إنجازاتها ونجاحاتها العديدة على المستويين المحلي والدولي، سيما الإنجاز الأخير في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين التي جرت مؤخرا في تونس، وحصول النقيب أبو بكر على اعلى الأصوات في الانتخابات.وشدد على أن نقابة الصحفيين كانت وما زالت مكونا أساسيا في الحركة الوطنية، وحماية مشروعنا الوطني، مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل ما تستطيع من وسائل وأدوات لدعم النقابة في مواصلة نجاحاتها.من جانبها، أشادت نقابة الصحفيين بمستوى الحريات العامة منذ تسلم الحكومة الحالية مهامها، مشيرة إلى عدم وجود حالات انتهاك لحقوق الصحفيين خلال الفترة الماضية.وتسلم رئيس الوزراء من الوفد تقرير لجنة الحريات الصحفية للنقابة، شمل كافة الانتهاكات للعام 2018 باللغتين العربية والانجليزية، إضافة الى ملخص لانتهاكات الربع الأول من هذا العام، وشهري نيسان وأيار.