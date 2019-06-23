الأوقاف بغزة تعلن عن كشف ملحق بأسماء المقبولين للحج





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، عن كشف ملحق بأسماء المقبولين في موسم الحج لهذا العام 1440هـ.وقالت لجنة الحج في بيان أوردته مساء اليوم الأحد، إن الأسماء تشتمل على حجاج من الأسماء المجدولة حسب القرعة، وذلك بدل مؤجلين من كل محافظة، واستبدال بدل وفيات، وتنازل من الدرجة الأولى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وطالبت اللجنة الحجاج الواردة أسماؤهم في الكشوفات التوجه مباشرة إلى البنك الإسلامي الفلسطيني لتسديد الدفعة الأولى من الرسوم والبالغة 1500 دينار أردني ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الخميس.