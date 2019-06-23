شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تعلن عن كشف ملحق بأسماء المقبولين للحج

الأوقاف بغزة تعلن عن كشف ملحق بأسماء المقبولين للحج
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، عن كشف ملحق بأسماء المقبولين في موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

وقالت لجنة الحج في بيان أوردته مساء اليوم الأحد، إن الأسماء تشتمل على حجاج من الأسماء المجدولة حسب القرعة، وذلك بدل مؤجلين من كل محافظة، واستبدال بدل وفيات، وتنازل من الدرجة الأولى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وطالبت اللجنة الحجاج الواردة أسماؤهم في الكشوفات التوجه مباشرة إلى البنك الإسلامي الفلسطيني لتسديد الدفعة الأولى من الرسوم والبالغة 1500 دينار أردني ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين وحتى نهاية دوام يوم الخميس.

أخبار ذات صلة

الحمد اللـه: الرئيس يتعرض لضغوطات كبيرة..والانفكاك من الإحتلال إقتصادياً لا يمر إلا بالأردن

الحمد اللـه: الرئيس يتعرض لضغوطات كبيرة..والانفكاك من الإحتلال إقتصادياً لا يمر إلا بالأردن

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

اشتية: سنكون أوفياء للقلم وحرية الصحافة والتعبير

اشتية: سنكون أوفياء للقلم وحرية الصحافة والتعبير

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

الزعنون: شعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق وإسقاط الصفقة والورشة

الزعنون: شعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق وإسقاط الصفقة والورشة

عياش يوجه نداء لأعضاء المجلسين المركزي والوطني

عياش يوجه نداء لأعضاء المجلسين المركزي والوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

اشتية: سنكون أوفياء للقلم وحرية الصحافة والتعبير

اشتية: سنكون أوفياء للقلم وحرية الصحافة والتعبير

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

الزعنون: شعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق وإسقاط الصفقة والورشة

الزعنون: شعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق وإسقاط الصفقة والورشة

عياش يوجه نداء لأعضاء المجلسين المركزي والوطني

عياش يوجه نداء لأعضاء المجلسين المركزي والوطني

الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مسن في الخليل

الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مسن في الخليل

منوعات

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و&#34;اضبطي القصة&#34;

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و"اضبطي القصة"

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في &#34;توأم روحي&#34;

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في "توأم روحي"

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

عربي

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة