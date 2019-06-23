دولي

مرشح حزب أردوغان يقر بهزيمته.. وفوز إمام أوغلو مجدداً في انتخابات بلدية اسطنبول

مرشح حزب أردوغان يقر بهزيمته.. وفوز إمام أوغلو مجدداً في انتخابات بلدية اسطنبول
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شبكة (سي إن إن ترك) التركية، بأن مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، فاز في انتخابات الاعادة الخاصة ببلدية اسطنبول، بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.

وأقر مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بهزيمته، وهنأ منافسه مرشح المعارضة إمام أوغلو، وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدا.

وكانت انتهت في جولة الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول وسط إقبال كبير من ناخبي المدينة على التصويت للمرشحين الرئيسيين بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وبدأت عمليات فرز الأصوات فور انتهاء التصويت على أن تصدر النتائج الأولية مساء اليوم.

وبحسب الهيئة العليا للانتخابات، فقد تجاوز عدد الذين يحق لهم التصويت في انتخابات اليوم 10 ملايين ونصف المليون ناخب، أدلوا بأصواتهم في 31 ألف مركز انتخابي، ضمن 39 قضاء في ولاية اسطنبول.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات أبطلت فوز إمام أوغلو في انتخابات 31 مارس الماضية بعد طعون تقدم بها الحزب الحاكم بدعوى وجود مخالفات شابت الانتخابات، وهو ما نفته المعارضة ووصفت قرار إعادة الانتخابات بالانقلاب على الديمقراطية.

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