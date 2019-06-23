صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

رام الله - دنيا الوطننظم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية بالتعاون مع قسم التشغيل في مديرة عمل كحافظة نابلس ورشة عمل بعنوان ريادة الاعمال ودورها في خلق فرص التشغيل الذاتي للنساء، وذلك في مركز تنمية موارد المجتمع في المحافظة.وتناولت الورشة مواد تدريبية حول ريادة الاعمال وماهيتها، وكيفية دخول سوق العمل، كما تم التطرق لقضايا التمويل ومصادره وكيفية الحصول عليه للبدء بمشروع.وتم خلال الورشة استعراض عمل الصندوق ومشاريعه ودوره في عملية التنمية وتشجيع ثقافة الريادة والاعتماد على النفس والاهتمام بالمشاريع الإنتاجية التنموية.كما تم التطرق الى بعض مشاريع الصندوق والتي أسهمت في توفير فرص عمل دائمة من خلال إقامة المشاريع التنموية في مختلف المحافظات.وأكد المشاركون في الورشة على أهمية تنظيم مثل هذه الورشات لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة الريادة والمشاريع التنموية.وشدد هؤلاء على ضرورة التنسيق مع صندوق التشغيل لما يمتلكه من خبرة واسعة وعميقة في عمليات التشغيل والتنمية.