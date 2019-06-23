شؤون فلسطينية

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها
رام الله - دنيا الوطن
سلم سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية السيد ماهر طه، صباح اليوم الاحد، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رسالة شكر موجهة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على دعمها المتواصل لفنزويلا في أزمتها الحالية وفي ارسال البعثة الطبية الفلسطينية لتقديم الدعم الطبي للشعب الفنزويلي خلال الظروف السياسية الاخيرة التي المت فنزويلا.

بدوره، اشاد الوزير المالكي بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط فلسطين وفنزويلا، وضرورة المحافظة عليها وحمايتها وتمتينها، مؤكداً بان فلسطين لن تنسى اصدقائها. 

كما عبر المالكي عن جاهزية دولة فلسطين لتقديم الدعم اللازم لفنزويلا في مختلف المجالات ضمن القدرات وخاصة في مجال الكفاءات البشرية في التخصصات المالية والامنية والاقتصادية. مؤكداً على ان توجيهات الرئيس محمود عباس واضحة بضرورة تقديم كل الدعم الممكن لجمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، وحرصه على العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

واشار السفير طه بأن الرئيس مادورو على اطلاع مستمر على الاوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية، مؤكدين على موقفهم الدائم والداعم لدولة فلسطين وموقف القيادة الصلب تجاه ما يحاك ضد فلسطين من مؤامرات.

وتمنى الوزير المالكي مزيداً من التقديم والازدهار لجمهورية فنزويلا الصديقة رئيساً وحكومةً وشعباً، وستبقى فلسطين وفية لأصدقائها.

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