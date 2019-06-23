شؤون فلسطينية

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت النيابة العامة صباح اليوم مسبح في بلدة جفنا قضاء رام الله وأوقفت القائمين عليه، وذلك إثر حادث غرق الطفل "عمرو عبد الرزاق ٨ سنوات" الذي توفي صباح اليوم متأثرا بمضاعفات حادث الغرق يوم أمس.

وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور الحادث، بالكشف على موقع المسبح برفقة لجنة السلامة العامة في المحافظة والتي خلصت إلى أن المسبح يفتقر إلى شروط السلامة ولا يلتزم بإجراءات الوقاية القانونية.

وبعد التحقيقات الأولية تبين عدم التزام القائمين على المنشأة بشروط السلامة العامة رغم حصولهم على إخطارات سابقة بهذا الشأن، وبعد إتمام إجراء الكشف على الجثة للوقوف على سبب الوفاة برفقته الطبيب الشرعي وقسم الأدلة الجنائية في الشرطة، قرر وكيل نيابة رام الله توقيف القائمين على المنشأة وإغلاقها لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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