شؤون فلسطينية

الزعنون: شعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق وإسقاط الصفقة والورشة

الزعنون: شعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق وإسقاط الصفقة والورشة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن شعبنا وممثله منظمة التحرير الفلسطينية وقائدها الرئيس محمود عباس، قادرون على إسقاط صفقة القرن وورشة البحرين، وحماية الحقوق الوطنية، والتمسك باستقلالية القرار الوطني، وضمان ديمومة النضال والمواجهة، بغض النظر عن حجم المؤامرات ومصادرها وتنوع التهديد والوعيد اللذين تقودهما إدارة الرئيس الأميركي ترمب وفريقه المتصهين.

وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 60 من مجلة المجلس الذي يصدر غدا، انه رغم التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وحالة الوهن التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، وعجز المؤسسات الدولية، فإن الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي ثابت في مواجهة محاولات إلغاء حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووجه الزعنون تحية إجلال وإكبار لشعبنا الصابر ورئيسه "أبو مازن" الذي يقف صامدا متشبثا بالحق الفلسطيني ومقاوما الإغراءات ومتحملا الضغوط، والذي يعلن كل يوم، "ان فلسطين ليست للبيع، وان كرامة شعبنا الأبي فوق أي اعتبار، وسنبقى الأمناء على الحقوق، والأوفياء لتضحيات شعبنا ولدماء الشهداء الأبرار والأسرى الأبطال".

وأكد أن المرحلة التي نعيشها مرحلة تضحية ومواجهة واشتباك، واستبسال في حماية الحقوق، لذلك فإن المطلوب من اجل النجاة بشعبنا وحقوقه، اتخاذ خطوات عملية تنفيذا لقرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية التي حظيت بإجماع وطني، كرد على صفقة القرن المشؤومة وورشة البحرين المرفوضة فلسطينيا، والتي تهدف لمقايضة الحقوق بالمال، وتشريع وإدامة الاحتلال.

وطالب اللجنة التنفيذية سحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، وإقرارها بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

كما طالب حكومة الشعب الفلسطيني بالعمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه واشتقاق مشاريع التنمية، والاستثمار في مدينة القدس، وفي المناطق المسماة (ج)، واتخاذ خطوات عملية أخرى للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال، وذلك ضمن استراتيجية وطنية للمواجهة.

وأضاف الزعنون، انه لا بد من وضع خطة لتعزيز الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على إزالة العقبات أمام ذلك على أساس البرنامج النضالي والوطني الذي أقرته المجالس الوطنية، جنبا إلى جنب مع تسريع خطوات إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

كما طالب بتبني حركة المقاطعة الدولية (B.D.S)، ومتابعة ملف الجرائم الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية، وملف الشكوى الفلسطينية ضد الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية، والانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، كلها أسلحة يمتلكها الشعب الفلسطيني ومؤسساته، يجب مواصلة التمسك بها.

وأكد ضرورة استنهاض الحالة العربية شعوبا وأحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا، ودعوة إخواننا العرب إلى الالتزام بقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية بالعلاقة مع إسرائيل، وعدم المشاركة أو التعامل مع نتائج ورشة البحرين التي تهدف لرشوة الفلسطينيين للقبول بنتائج إجراءات العدوان الإسرائيلي الأميركي على حقوقه والمتمثل بصفقة القرن.

أخبار ذات صلة

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

اشتية: سنكون أوفياء للقلم وحرية الصحافة والتعبير

اشتية: سنكون أوفياء للقلم وحرية الصحافة والتعبير

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

عياش يوجه نداء لأعضاء المجلسين المركزي والوطني

عياش يوجه نداء لأعضاء المجلسين المركزي والوطني

الرجوب: على حماس إزالة مظاهر سيطرتها على غزة لعقد الانتخابات التشريعية بالبداية

الرجوب: على حماس إزالة مظاهر سيطرتها على غزة لعقد الانتخابات التشريعية بالبداية

الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مسن في الخليل

الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مسن في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

الوزير قطامي يبحث مع اللواء النتشة اليات حماية وتطوير المؤسسات المقدسية

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

صندوق التشغيل ينظم ورشة عمل حول ريادة الاعمال في نابلس

اشتية: سنكون أوفياء للقلم وحرية الصحافة والتعبير

اشتية: سنكون أوفياء للقلم وحرية الصحافة والتعبير

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

فنزويلا تشكر دولة فلسطين على دعمها المتواصل خلال ازمتها

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

النيابة العامة تغلق مسبح في بلدة جفنا

الزعنون: شعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق وإسقاط الصفقة والورشة

الزعنون: شعبنا وقيادته قادرون على حماية الحقوق وإسقاط الصفقة والورشة

عياش يوجه نداء لأعضاء المجلسين المركزي والوطني

عياش يوجه نداء لأعضاء المجلسين المركزي والوطني

الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مسن في الخليل

الاحتلال يعتقل فتى ويعتدي على مسن في الخليل

منوعات

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و&#34;اضبطي القصة&#34;

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و"اضبطي القصة"

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في &#34;توأم روحي&#34;

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في "توأم روحي"

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

عربي

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة