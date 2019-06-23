عياش يوجه نداء لأعضاء المجلسين المركزي والوطني



وأكمل: "هذا هو الوقت المناسب لكي لكى تثبتوا أنكم على قدر المسؤولية الوطنية بالالتحام بابناء شعبكم وقيادته الحكيمة ممثلة بالسيد الرئيس الذي رفض هذه الصفقة منذ البداية".



واشار عياش إلى أنه يجب على الأمة العربية والإسلامية أن تعي مخاطر صفقة القرن وأن يقفوا في مواجهة المؤامرات الصهيوأمريكية التي لن تخدم إلا مصالح العدو الصهيوني وضمان وجود آمن له في الشرق الأوسط على حساب مقدرات امتنا العربية والإسلامية ومقدساتنا وتشريد شعبنا وحرمانه من حقوقه.



وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني أن شعبنا المرابط لن تغريه المشاريع الاقتصادية والأموال ولن يرضى بديلاً عن فلسطين ولن يفرط بالثوابت، و أن كل المؤامرات ستتحطم على صخرة صمود شعبنا .





ودعا عياش إلى مقاطعة مؤتمر البحرين الإقتصادي ومخرجاته وتجريم كل من يشارك ويتعاطى معه، ومواجهة هذا المؤتمر بالدعوة لمؤتمرات مناهضة لصفقة القرن ولمشاريع التصفية وداعمة لحقوق شعبنا وقضيتنا المركزية العادلة.



رام الله - دنيا الوطنوجه الدكتور محمد عياش عضو المجلس الوطني نداء الى أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والمركزي لمنظمة التحرير بضرورة التحرك السريع كل في مكان تواجده لفضح صفقة القرن والمشاركين في ورشة البحرين وتعريتهم.وناشد عضو المجلس الوطني الفلسطيني د. عياش جميع أبناء شعبنا وفصائله بكافة الأراضي الفلسطينية ومخيمات الشتات واللجوء المشاركة في المسيرات والتجمعات والمظاهرات استنكارا لورشة العار التي يحاول المهزومين فرض أجندتهم واملاءاتهم وحلولهم الهزيلة لقصيتنا بمغريات اقتصادية والالتفاف على توابث شعبنا وقيادتنا التي أعلنت منذ بداية الحديث عن رفصها لهذه الصفقة.ووجه عياش حديثه للاخوة أعضاء المجلس الوطني والمركزي قائلا: "اذا لم تتحركوا الان في هذه الظروف المفصلية والتاريخية والصعبة التي تمر بها قضيتنا فمتى ستتحركون؟