مباشر | المعارضة التركية تحتفل بفوز مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية اسطنبول

دولي

تعرف على الوفد الأمريكي الذي سيقود مؤتمر البحرين

تعرف على الوفد الأمريكي الذي سيقود مؤتمر البحرين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض عن تشكيل الوفد الأمريكي الذي سيشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي ستعقد هذا الأسبوع في البحرين.

وحسب القناة السابعة الاسرائيلية، سيكون الوفد مكونا من وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين ومستشارين قانونيين وكبير مستشاري الرئيس ترامب جاريد كوشنر، ومبعوث ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت، والمبعوث الخاص لترامب لإيران براين هوك.

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