تعرف على الوفد الأمريكي الذي سيقود مؤتمر البحرين

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض عن تشكيل الوفد الأمريكي الذي سيشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي ستعقد هذا الأسبوع في البحرين.وحسب القناة السابعة الاسرائيلية، سيكون الوفد مكونا من وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين ومستشارين قانونيين وكبير مستشاري الرئيس ترامب جاريد كوشنر، ومبعوث ترامب للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت، والمبعوث الخاص لترامب لإيران براين هوك.