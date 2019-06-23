ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصالي بولي العهد السعودي

رام الله - دنيا الوطنذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم يبحث خلال اتصاله بولي العهد السعودي محمد بن سلمان قضية مقتل جمال خاشقجي، مؤكدا أن القضية جرى التحقيق فيها بشكل معمق وكاف.وأكد ترامب أثناء مشاركته في برنامج (ميت ذي برس) على قناة (أن بي سي)، أن عدم مناقشته لقضية خاشقجي أثناء المكالمة سببه أن الموضوع لم يتم التطرق له أثناء الحديث.وكان البيت الأبيض أكد يوم الجمعة أن المكالمة التي جرت في أعقاب حادثة إسقاط إيران لطائرة التجسس الأمريكية المسيرة "ركزت على التوترات مع طهران والنفط".