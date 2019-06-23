دولي

إسرائيل: مقترح كوشنر لاستحداث معبر بين الضفة وغزة غير مناسب

إسرائيل: مقترح كوشنر لاستحداث معبر بين الضفة وغزة غير مناسب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي، عن تشاؤم تل أبيب من إحدى أهم الأفكار في المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية.

واعتبر هنغبي في حديث لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية اليوم الأحد، أن مقترح جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب لاستحداث ممر بري بين الضفة الغربية وقطاع غزة "غير مناسب"، ما دامت "حماس" تسيطر على القطاع.

وقال: "سيكون ذلك من المناسب بعد أن تتخلى غزة عن صفتها مملكة متحالفة مع إيران، وذلك يعني أنه غير مناسب اليوم وفي المستقبل المنظور".

وأفادت القناة الـ11الاسرائيلية، بأن إسرائيل قد ترفض مشاريع مقترحة في الشق الاقتصادي من (صفقة القرن)، مشيرة إلى أن بعض تلك المقترحات تستوجب الحصول على موافقة تل أبيب، لكن المسؤول المعني بهذا الشأن، منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية اللواء كامل أبو ركن لم يتلق دعوة لحضور المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه واشنطن في البحرين.

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