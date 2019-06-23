عربي

بري ردا على كوشنر: لبنان لن يكون شريكاً ببيع فلسطين بثلاثين من الفضة

بري ردا على كوشنر: لبنان لن يكون شريكاً ببيع فلسطين بثلاثين من الفضة
رام الله - دنيا الوطن
في أول تعليق لبناني على إعلان واشنطن، تفاصيل المرحلة الأولى من خطتها للسلام في الشرق الأوسط، أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفض بلاده لأي استثمار على حساب قضية فلسطين.

وقال بري في تصريح له ردا على جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لن يكون لبنان واللبنانيون شهود زور أو شركاء في بيع فلسطين بـ30 من الفضة"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية سماوية بالدرجة الأولى، قبل أن تكون قضية جغرافية وشعبية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكر بري، تعليقا على ما كشفه كوشنر، من تفاصيل الخطة الاقتصادية التي تتضمن استثمارا بمبلغ 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة لها بما فيها لبنان: "لكي لا يفسر البعض الصمت الرسمي اللبناني قبولا للعرض المسموم، نؤكد ان الاستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضا خصبة هو أي استثمار على حساب قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". 

وشدد بري على أنه من الخطأ الظن أن التلويح بمليارات الدولارات قد يغري لبنان الذي يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة على الخضوع أو المقايضة على ثوابته غير القابلة للتصرف، وأولها الاستيطان الإسرائيلي الذي تعهد رئيس البرلمان اللبناني بمقاومته بكل الأساليب المشروعة.

وقال بري إن لبنان "يربأ بما تبقى من الحياء العربي" ألا يفسح المجال لاستخدام الجغرافية العربية لـ"تنفيذ حكم الإعدام" بالقضية الفلسطينية كقضية العرب والمسلمين الأولى، محذرا من أنها تتعرض كالعادة لـ"محاولة اغتيال بسلاح المال العربي".

وكشف كوشنر أمس تفاصيل المرحلة الأولى من خطته الاقتصادية التي تحمل تسمية "الاقتصاد أولا" لوكالة "رويترز"، وذلك قبيل مؤتمر اقتصادي تنظمه واشنطن في البحرين الأسبوع المقبل كأول خطوة في سبيل تطبيق ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن".

أخبار ذات صلة

ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصالي بولي العهد السعودي

ترامب: لم أناقش قضية مقتل خاشقجي خلال اتصالي بولي العهد السعودي

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

الرئاسة التونسية: الباجي قايد السبسي يغادر المستشفى وهو بصحة جيدة

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

فتح برفح تشارك بمؤتمر (لا لصفقة القرن.. لا لورشة البحرين)

فتح برفح تشارك بمؤتمر (لا لصفقة القرن.. لا لورشة البحرين)

جرافات الاحتلال تهدم بركسا وغرفة زراعية شمال طولكرم

جرافات الاحتلال تهدم بركسا وغرفة زراعية شمال طولكرم

بدران: أية مخرجات أو محاولات فرض حلول على الفلسطينيين ستفشل

بدران: أية مخرجات أو محاولات فرض حلول على الفلسطينيين ستفشل

سالم: خطة وطنية شاملة لتحسين مستوى السلامة المرروية في فلسطين

سالم: خطة وطنية شاملة لتحسين مستوى السلامة المرروية في فلسطين

الشرطة تقبض على سيدة قامت بسرقة حساب رسمي لشركة سياحة بالأردن

الشرطة تقبض على سيدة قامت بسرقة حساب رسمي لشركة سياحة بالأردن

مجدلاني: تطوير شبكة الحماية والرعاية يتطلب تطوير وتوسيع الشراكات

مجدلاني: تطوير شبكة الحماية والرعاية يتطلب تطوير وتوسيع الشراكات

قرار لموظفي التقاعد المالي بوزارة التنمية الاجتماعية بغزة بعدم الدوام

قرار لموظفي التقاعد المالي بوزارة التنمية الاجتماعية بغزة بعدم الدوام

بعد قرار حبسه سنة بتهمة التزوير.. بماذا رد رئيس بلدية رام الله؟

بعد قرار حبسه سنة بتهمة التزوير.. بماذا رد رئيس بلدية رام الله؟

منوعات

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و&#34;اضبطي القصة&#34;

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و"اضبطي القصة"

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في &#34;توأم روحي&#34;

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في "توأم روحي"

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

عربي

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة