مالية غزة: صرف رواتب الموظفين غداً سيكون لفئة 3500 شيكل فأقل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أن غداً الاثنين، سيتم صرف رواتب الموظفين لفئة 3500 شيكل فأقل.وأشارت الوزارة في تصريح لوكالة (الرأي)، إلى أنه سيتم استمرار الصرف لمن يتقاضون رواتبهم عبر البريد، من خلال البنك الوطني.