بدء فرز الأصوات في انتخابات بلدية إسطنبول عقب انتهاء الاقتراع

رام الله - دنيا الوطنبدأت عملية فرز الأصوات عقب انتهاء الاقتراع في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول، في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد.وبدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).وفي 6 أيار/مايو الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلغاء نتائج رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في انتخابات جرت نهاية مارس/آذار، وإعادة إجرائها في 23 يونيو الحالي.وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على الطعون، مقابل اعتراض 4.وأبرز المتنافسين على رئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.