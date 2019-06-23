فتح برفح تشارك بمؤتمر (لا لصفقة القرن.. لا لورشة البحرين)





وقد القى جلال كلمة فتح في هذا المؤتمر الحاشد وأكد اصطفاف الجماهير خلف القيادة الحكيمة وان هذه الصفقة لن تمر.





وثمن موقف القبائل المشرف في التفافها حول القيادة ودعمها للموقف الموحد لجماهير شعبنا الفلسطيني في رفض اي حل لا يقوم على استرداد الحقوق ويستثني الأرض واللاجئين وحق العودة والقدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.











رام الله - دنيا الوطنشاركت حركة فتح اقليم رفح ممثلة بأمين سر الحركة بالمحافظة، جلال شيخ العيد، في المؤتمر الثاني الذي عقده مجلس قبائل وعشائر البادية دعما لموقف الرئيس وحركة فتح والذي كان بعنوان لا لصفقة القرن لا لورشة البحرين.