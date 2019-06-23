قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

رام الله - دنيا الوطنأكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الأحد، أنه لا يمكن معالجة التوترات في الخليج إلا عبر الطرق السياسية.وأوضح قرقاش، أن الأزمة التي شكلت منذ فترة طويلة اهتماماً جماعياً، تتطلب بشكل رئيسي وقف التصعيد، وإيجاد حلول سياسية من خلال الحوار والمفاوضات.وطالب قرقاش في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأصوات الإقليمية بتحقيق حلول مستدامة.وكان قرقاش أكد قبل أيام أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في السعودية يعد تطوراً مقلقاً.وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها (كوكوكا كاريدجس) وترفع علم بنما، واتهمت واشنطن إيران بتنفيذ الهجومين.وتلا ذلك إسقاط إيران لطائرة أميركية بدون طيران في المياه الدولية فوق مضيق هرمز، مما جعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتخذ قرارا بضرب مواقع عسكرية إيرانية لكنه تراجع عنه قبل التنفيذ.