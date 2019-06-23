جرافات الاحتلال تهدم بركسا وغرفة زراعية شمال طولكرم

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال قبل قليل بركسا زراعيا وغرفة قيد الإنشاء بالقرب من أحراش قفين شمال طولكرم.وقال نزار عبد الرحيم عجولي صاحب الأرض، إنه تفاجأ بجرافة احتلالية بحراسة عدد من الجيبات العسكرية تطوق أرضه الزراعية الواقعة شرق القرية، وقامت بهدم البركس والغرفة وتخريب خزان كبير للمياه يخدم الزراعة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف، أن قوات الاحتلال أخطرته في شهر نيسان المنصرم بنية هدم الغرفة التي كانت قيد إنشائها، وأمهلوه حتى الثلاثين من شهر أيار، قام في حينها بتجهيز الأوراق الثبوتية الخاصة بالأرض، ليتفاجأ اليوم بهدم الغرفة دون سابق إنذار.