دولي

إيران تهدد بخطوات نووية إن لم تتحرك أوروبا خلال مهلة الشهرين

إيران تهدد بخطوات نووية إن لم تتحرك أوروبا خلال مهلة الشهرين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية کمال خرازي: "إن إيران قد تقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووي قريبا ما لم توفر لها الدول الأوروبية الحماية من العقوبات الأميركية عبر آلية للتجارة"، وفقما ذكرت وكالة (الطلبة) الإيرانية للأنباء الأحد.

وأعلنت إيران في أيار/مايو، أنها ستقلل من التزامها ببنود الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية في 2015 احتجاجا على قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه من جانب واحد وإعادة فرض العقوبات على طهران.

ونقلت الوكالة عن خرازي قوله: "إذا لم يتخذ الأوروبيون إجراءات خلال مهلة الـ60 يوما التي أعلنتها إيران في مايو، فسنتخذ خطوات جديدة، ستكون خطوات إيجابية إذا وفروا موارد (لانستكس) آلية التجارة الأوروبية المزمعة.. لجعل التجارة ممكنة".

وفي نفس السياق أعلن الرئيس الأميركي عبر موقع تويتر "سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران الاثنين"، مضيفا: "لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية".

وأوضح أنه لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة (الرئيس السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا في طريقهم إلى النووي في سنوات قليلة، والتحقق الحالي غير مقبول. نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين.

وكان ترامب قال إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحافي، أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.

وأردف الرئيس الأميركي قائلا: آمل أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.

أخبار ذات صلة

روحاني: اختراق الطائرة الأميركية لمجالنا الجوي بداية لتوترات جديدة بالمنطقة العربية

روحاني: اختراق الطائرة الأميركية لمجالنا الجوي بداية لتوترات جديدة بالمنطقة العربية

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن إحباط محاولة إنقلابية خارج العاصمة أديس أبابا

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن إحباط محاولة إنقلابية خارج العاصمة أديس أبابا

ترامب: لم أتراجع عن ضرب إيران بل أرجأت الأمر

ترامب: لم أتراجع عن ضرب إيران بل أرجأت الأمر

اذاعة الجيش: تضاعف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجيش الإسرائيلي

اذاعة الجيش: تضاعف حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي بالجيش الإسرائيلي

تحذيرات أمريكية من اندلاع حرب نووية

تحذيرات أمريكية من اندلاع حرب نووية

اسطنبول تنتخب مجدداً رئيس بلديتها

اسطنبول تنتخب مجدداً رئيس بلديتها

أثيوبيا تكشف تفاصيل محاولة انقلاب في ولاية أمهرة

أثيوبيا تكشف تفاصيل محاولة انقلاب في ولاية أمهرة

رسالة &#34;شخصية&#34; من ترامب لزعيم كوريا الشمالية

رسالة "شخصية" من ترامب لزعيم كوريا الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

جرافات الاحتلال تهدم بركسا وغرفة زراعية شمال طولكرم

جرافات الاحتلال تهدم بركسا وغرفة زراعية شمال طولكرم

بدران: أية مخرجات أو محاولات فرض حلول على الفلسطينيين ستفشل

بدران: أية مخرجات أو محاولات فرض حلول على الفلسطينيين ستفشل

سالم: خطة وطنية شاملة لتحسين مستوى السلامة المرروية في فلسطين

سالم: خطة وطنية شاملة لتحسين مستوى السلامة المرروية في فلسطين

الشرطة تقبض على سيدة قامت بسرقة حساب رسمي لشركة سياحة بالأردن

الشرطة تقبض على سيدة قامت بسرقة حساب رسمي لشركة سياحة بالأردن

مجدلاني: تطوير شبكة الحماية والرعاية يتطلب تطوير وتوسيع الشراكات

مجدلاني: تطوير شبكة الحماية والرعاية يتطلب تطوير وتوسيع الشراكات

قرار لموظفي التقاعد المالي بوزارة التنمية الاجتماعية بغزة بعدم الدوام

قرار لموظفي التقاعد المالي بوزارة التنمية الاجتماعية بغزة بعدم الدوام

فيديو: القوى الوطنية والإسلامية تُعلن عن فعالياتها المناهضة لصفقة القرن وورشة المنامة

فيديو: القوى الوطنية والإسلامية تُعلن عن فعالياتها المناهضة لصفقة القرن وورشة المنامة

خالد: فريق &#34;السلام&#34; الأميركي مجموعة من النصابين والمحتالين

خالد: فريق "السلام" الأميركي مجموعة من النصابين والمحتالين

منوعات

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و&#34;اضبطي القصة&#34;

اشتعلت الحرب بينهما.. مي حريري ترُدّ على هيفا: قصي ضوافرك و"اضبطي القصة"

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

ابنة هيفا وهبي تنشر صوراً لزوجها.. تعرّفوا إليه

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

صلاح عبدالله يُحرج شيرهان بسؤال.. والفنانة تجيب بخجل

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

ابنة جورج وسوف اصبحت نسخة منه في أحدث ظهور لها

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

بعد شائعة وفاته.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان المنتصر بالله

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في &#34;توأم روحي&#34;

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في "توأم روحي"

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

عربي

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

قرقاش: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة