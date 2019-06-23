بدران: أية مخرجات أو محاولات فرض حلول على الفلسطينيين ستفشل

رام الله - دنيا الوطنقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): "نعبر عن استيائنا الشديد من المشاركة العربية في مؤتمر المنامة، والتي جاءت خلافا للإجماع الفلسطيني الرافض والمقاطع للمؤتمر، وإن أية مخرجات أو محاولات فرض حلول على شعبنا الفلسطيني عبر الوصاية ستفشل".واعتبر بدران، أن سياسة التجويع المالي والاقتصادي من أجل دفع الشعب الفلسطيني، للقبول بما يسمى "صفقة القرن" لن يكتب لها النجاح.ووجه بدران، التحية لكل الدول المقاطعة لمؤتمر البحرين، والتي تعبر عن الموقف العربي والإنساني الأصيل، الذي لا يزال يدعم حق الشعب الفلسطيني، في أرضه ومقدساته وعودة اللاجئين لديارهم.وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "نحيي أبناء شعبنا الفلسطيني البطل بكل مكوناته، وندعو لإطلاق مبادرة وطنية شاملة عنوانها حماية الحقوق ومواجهة سياسة الحصار المالي والاقتصادي، ووضع خطة وطنية شاملة تكون خطواتها معلومة لكل أبناء شعبنا في الوطن والشتات ليكون جزءا من معركة الدفاع عن الحقوق والثوابت بشكل كامل، وإننا على يقين أن الإرادة الفلسطينية ستنتصر كما انتصرت على كل المخططات التصفوية السابقة".