قيادي بـ"الشعبية" يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن قدوم الوفد المصري والمصالحة
خاص دنيا الوطن-هيثم نبهان
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر: إن من المحتمل، أن يصل الوفد الأمني المصري القطاع يوم الثلاثاء أو الأربعاء، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة، فإن الحديث يدور عن أفكار جديدة، وبلورة طرح جديد، سيقدمونه للرئيس محمود عباس، والفصائل الفلسطينية بغزة.
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر: إن من المحتمل، أن يصل الوفد الأمني المصري القطاع يوم الثلاثاء أو الأربعاء، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة، فإن الحديث يدور عن أفكار جديدة، وبلورة طرح جديد، سيقدمونه للرئيس محمود عباس، والفصائل الفلسطينية بغزة.
من جهة أخرى، قال مزهر في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إنه بدون إنهاء الانقسام "لن نستطيع مواجهة (صفقة القرن) والتحديات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني".
وأضاف: أن المخرج الوحيد لمواجهة الصفقة، ومؤتمر البحرين، هو إنهاء الانقسام، مطالباً حركتي فتح وحماس، بتطبيق اتفاقيات المصالحة، من خلال فتح حوار وطني شامل، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، والتحلل من اتفاقيات أوسلو.
وأكد مزهر، أن المشاركة العربية في "مؤتمر المنامة" ننظر إليها ببالغ الخطورة، والهدف منها رشوة الفلسطينيين بعدة مليارات.
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