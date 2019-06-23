قيادي بـ"الشعبية" يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن قدوم الوفد المصري والمصالحة





وأضاف: أن المخرج الوحيد لمواجهة الصفقة، ومؤتمر البحرين، هو إنهاء الانقسام، مطالباً حركتي فتح وحماس، بتطبيق اتفاقيات المصالحة، من خلال فتح حوار وطني شامل، ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، والتحلل من اتفاقيات أوسلو.





وأكد مزهر، أن المشاركة العربية في "مؤتمر المنامة" ننظر إليها ببالغ الخطورة، والهدف منها رشوة الفلسطينيين بعدة مليارات.

من جهة أخرى، قال مزهر في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إنه بدون إنهاء الانقسام "لن نستطيع مواجهة (صفقة القرن) والتحديات التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني".