شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تُوضح سبب العجز في جدول التوزيع.. وتَرُد على شكاوى المواطنين

كهرباء غزة تُوضح سبب العجز في جدول التوزيع.. وتَرُد على شكاوى المواطنين
خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن هناك عجزاً في جدول التوزيع، لا يتجاوز الساعتين، مرجعة سبب ذلك، إلى أن الطلب على الطاقة، يرتفع في هذا الوقت من العام؛ نظراً لارتفاع درجات الحرارة، ولجوء المواطنين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية؛ لاستخدام أجهزة التكييف بشكل ملحوظ".

وقالت الشركة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "هذه الأجهزة أصبحت متاحة للجميع بأسعار منخفضة، وبطرق ميسرة".

وأشارت الشركة إلى أنها نفذت الكثير من مشاريع الربط الكهربائي، لعدد من المرافق الحيوية، كالقطاع الصحي والمستشفيات ومضخات المياه العادمة والآبار المركزية في المحافظات؛ لتوفير الخدمات للمواطنين على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالعجز، أوضحت الشركة، أنه مرتبط بالظروف الجوية، وبانتظام حصول الشركة على كمية الكهرباء المناسبة لإمداد قطاع غزة بجدول كهرباء مناسب، منوهة في الوقت ذاته إلى أن القطاع، يعاني في موسمي الصيف والشتاء، من نسبة عجز، ولكن في فصلي الربيع والخريف، هناك جدول كهرباء أكثر انتظاماً وتتحقق فيه زيادة على الجدول.

وقالت: "نحن نسعي مع الأطراف المعنية، لحل دائم لأزمة الكهرباء، ونأمل خلال الفترات المقبلة، أن يكون هناك بوادر حلول دائمة لهذه الأزمة".

وحول شكاوى المواطنين باختلاف نسبة العجز من منطقة لأخرى، قالت الشركة: "هناك تهويل لدى كثير من المواطنين بالخصوص، فالعجز ساعتان فقط"، مضيفة: "شهدنا خلال الأسبوع المنصرم، كثير من الانقطاعات في خطوط إسرائيلية رئيسية، فمثلاً شركة الكهرباء الإسرائيلية، تعتزم فصل خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الرابعة بعد ظهر الثلاثاء، لأعمال الصيانة داخل الخط الأخضر".

وتابعت بقولها: "عندما تنقطع الكهرباء عن محافظة رفح، بالتأكيد سيتم جلب كهرباء من حصص محافظات أخرى، وستتقلص ساعات وصل التيار الكهربائي في جميع المحافظات".

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