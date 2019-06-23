شؤون فلسطينية

سالم: خطة وطنية شاملة لتحسين مستوى السلامة المرروية في فلسطين

سالم: خطة وطنية شاملة لتحسين مستوى السلامة المرروية في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
ترأس وزير النقل والمواصلات، ورئيس إدارة المجلس الأعلى للمرور، أ. عاصم سالم، صباح اليوم الأحد 23/6/2019 اجتماعاً لأعضاء المجلس الأعلى للمرور، وذلك لمناقشة وبحث العديد من القضايا الملحة، والتي تتعلق بتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرق في فلسطين.

في مستهل اللقاء، إفتتح الوزير جلسة المجلس، والذي يضم في إدارته، بالإضافة لوزارة النقل كلاً من: وزارة الداخلية، والأشغال العامة والإسكان، والصحة، والحكم المحلي، والتربية والتعليم، والإعلام، والمالية، وجمعية الهلال الأحمر، وسلطة جودة البيئة، وممثلين عن القطاع الأهلي كالنقابات والاتحادات.

وأكد الوزير على ضرورة الارتقاء بمستوى التحديات التي تواجهنا في مختلف مناحي الحياة، والعمل سوياً لخلق بيئة مرورية آمنة بحيث تعكس المهام والاختصاصات الأصيلة للمجلس الأعلى للمرور، وبما ينسجم مع رؤية وتطلعات الحكومة الرامية، نحو ترسيخ وتوفير كل مقومات ومتطلبات الأمن والسلامة المنشودين للمواطنين في مختلف تواجدهم والحفاظ على ممتلكاتهم كشكل من أشكال الدعم الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وتم خلال اللقاء، تقديم عرض موجز حول إنجازات وأنشطة المجلس، والتي ساهمت في  تعزيز مستوى السلامة المرورية في فلسطين من أهمها، القيام بمراجعة مختلف إجراءات السلامة المرورية في العديد من المواقع الخطرة، وإيجاد الحلول لها ومتابعتها، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الحملات التوعوية بالتعاون مع الشرطة والجهات ذات العلاقة، والقيام بالمصادقة على المخططات الهندسية الخاصة بالمرافق المرورية، وبعد تدقيقها أصولاً.

كما ناقش الإجتماع سبل القضاء والحد من الاختناقات المرورية، والتي تشهدها مراكز المدن، وبحث مساعي الوزارة للقضاء والحد من المركبات المشطوبة، وغير القانونية، ضمن خطة ممنهجة، سيتم عرضها قريباً على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، بحيث تشمل الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، والعمل على تجفيف منابع وموارد المركبات المشطوبة.

واستمع الوزير سالم لمداخلات ومقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن تطوير وتحسين عمل المجلس؛ لتحقيق الغايات المحددة، والتي أنشئ من أجلها، وتفعيل أنظمة السير، وتشديد الإجراءات للحد من الأزمات المرورية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، ستقوم بإعادة تقييم شامل لعمل المجلس للقيام بالمهام المنوطة به، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة، وسيتم عمل ورشة عمل؛ لبحث ما خلصت به اللجنة المكلفة، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للمرور.

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