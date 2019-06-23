شؤون فلسطينية

قيادي بـ"حماس": لا يُوجد أي تطورات أو جهود جديدة في ملف المصالحة

قيادي بـ"حماس": لا يُوجد أي تطورات أو جهود جديدة في ملف المصالحة
حركة حماس
خاص دنيا الوطن- هيثم نبهان
أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الأحد، أنه لا يوجد أي تطورات أو جديدة في ملف المصالحة الفلسطينية، مشدداً على أن الوفد المصري، يصل القطاع في زيارة مرتقبة دون تحديد موعد حتى اللحظة.  

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن حركة حماس قدمت الكثير من أجل إنجاح المصالحة، ومستمرون في ذلك لمجابهة ما يُحاك للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تطورات وأي جهود جديدة، والمطلوب من فتح الالتزام بالاتفاقيات الموقعة في القاهرة 2011 ومخرجات بيروت 2017.

وتابع رضوان: "الاتصالات مستمرة مع الأشقاء المصريين، ونثمن الدور المصري، وما زالت الجهود مستمرة من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ونحن بانتظار زيارة مرتقبة من الوفد المصري؛ لكن لم يُحدد موعدها".

وفيما يتعلق بـ (صفقة القرن)، قال رضوان: "نحن نثمن الموقف الفلسطيني الموحد المواجه لـ (صفقة القرن) وهذا يقتضي تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، داعياً الأمتين العربية والإسلامية، لضروة مقاطعة (صفقة القرن) ومؤتمر البحرين، لأن ذلك فصل من فصول تصفية القضية الفلسطينية. 

 

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