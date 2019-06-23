الشرطة تقبض على سيدة قامت بسرقة حساب رسمي لشركة سياحة بالأردن

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على سيدة؛ لقيامها بسرقة حساب رسمي عبر موقع (فيسبوك) لإحدى شركات السياحة والسفر في المملكة الأردنية الهاشمية بالخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الإلكترونية من قبل مدير شركة سياحة وسفر بالمملكة الأردنية الهاشمية، مفادها قيام مجهول بسرقة الحساب الرسمي للشركة عبر موقع (فيسبوك) والذي يضم نصف مليون متابع ومعجب، وعلى الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات القضية ومعرفة الفاعل".وأضافت أنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به، والذي تبين أنها سيدة، وأنها قامت بسرقة الحساب، كونه متابع من قبل نصف مليون شخص ومعجب.هذا، وأكدت استعادة الحساب، وتوقيف المشتبه بها مدة 24 ساعة، وإحالتها للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها أصولاً.