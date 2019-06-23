مجدلاني: تطوير شبكة الحماية والرعاية يتطلب تطوير وتوسيع الشراكات

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، صباح اليوم، الاجتماع الدوري لمدراء مديريات التنمية الاجتماعية، الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حيث ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والمعيقات التي تواجهها كوادر الوزارة العاملة في الميدان، إضافة لأبرز مستجدات العمل على صعيد البوابة الموحدة ومجموعات التخطيط، وذلك بحضور وكيل الوزارة، داوود الديك، والوكيل المساعد لشؤون المديريات، أنور حمام.ودعا مجدلاني مدراء المديريات لبذل جهودهم لتوسيع دائرة المشاركة في البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، وضم أكبر عدد من الشركاء من القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، لخدمات البوابة الموحدة، مؤكداً على أن البوابة الموحدة تشكل إنجازاً يؤسس لمرحلة جديدة من تطوير العمل الاجتماعي الفلسطيني، عبر إحداث شراكة حقيقية، مما سينتج عنه إيجابية مهمة على صعيد التنسيق والتشبيك، ومنع الازدواجية إلى جانب التشاركية في التخطيط والتنفيذ، والحصول على أكبر تغطية ممكنة لصالح المستفيدين.أما على صعيد مجموعات التخطيط، فقد شدد على أهمية الدور الذي تقوم به مجموعات التخطيط للخدمات الاجتماعية في التخطيط للخدمات الاجتماعية، التي تحتاجها كل محافظة من محافظات الوطن، وفقاً لخصوصية كل منها، لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية.كما استمع مجدلاني لأبرز الهموم والتحديات التي تواجه العمل في مديريات التنمية الاجتماعية، وأهم التوصيات والمقترحات لتطوير العمل في المديريات، ونسج أكبر عدد ممكن من الشراكات الاجتماعية، بما يعزز صمود المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية.