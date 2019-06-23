قرار لموظفي التقاعد المالي بوزارة التنمية الاجتماعية بغزة بعدم الدوام

رام الله - دنيا الوطن - عبد الهادي مسلم



أكد مصدر مطلع، أن قراراً صدر عن وزارة التنمية الاجتماعية، ينص على عدم دوام موظفي الوزارة المتقاعدين مالياً، والجلوس في منازلهم؛ لحين البت في قضيتهم من قبل اللجنة، التي شكلها مجلس الوزراء، والتي يرأسها الوزير مجدلاني بخصوص التقاعد المالي.





وأوضح المصدر، أن اللجنة لربما تخرج بقراراتها وتوصياتها في الوقت القريب جداً، والتي ستنطبق على بباقي الموظفين الآخرين من وزارات مختلفة، والمتقاعدين مالياً.





وعزا المصدر صدور القرار إلى عدم وجود مصوغ قانوني، يحمي الموظف المتقاعد مالياً لو تعرض لأي مكروه أثناء دوامه، نافياً صحة الأخبار التي يتم تداولها بخصوص إفراغ الوزارة من جميع الموظفين، الذين يتبعون الشرعية، مؤكداً أن الموظفين غير المتقاعدين مالياً، ما زالوا على رأس عملهم.





يذكر، أن عدد الموظفين المتقاعدين من وزارة التنمية الاجتماعية بلغ 64 موظفاً.