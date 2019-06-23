روحاني: اختراق الطائرة الأميركية لمجالنا الجوي بداية لتوترات جديدة بالمنطقة العربية

من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس: إنه يجب الحيلولة دون حدوث أي توتر في منطقة الخليج، وفق ما نقل موقع (قناة العربية) عبر (تويتر).





يتبع...