دولي

روحاني: اختراق الطائرة الأميركية لمجالنا الجوي بداية لتوترات جديدة بالمنطقة العربية

روحاني: اختراق الطائرة الأميركية لمجالنا الجوي بداية لتوترات جديدة بالمنطقة العربية
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن "اختراق الطائرة المسيرة الأميركية مجالنا الجوي، بداية لتوترات جديدة بالمنطقة العربية".

من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس: إنه يجب الحيلولة دون حدوث أي توتر في منطقة الخليج، وفق ما نقل موقع (قناة العربية) عبر (تويتر).

يتبع...

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