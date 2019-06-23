روحاني: اختراق الطائرة الأميركية لمجالنا الجوي بداية لتوترات جديدة بالمنطقة العربية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن "اختراق الطائرة المسيرة الأميركية مجالنا الجوي، بداية لتوترات جديدة بالمنطقة العربية".
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: إن "اختراق الطائرة المسيرة الأميركية مجالنا الجوي، بداية لتوترات جديدة بالمنطقة العربية".
من جهة أخرى، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس: إنه يجب الحيلولة دون حدوث أي توتر في منطقة الخليج، وفق ما نقل موقع (قناة العربية) عبر (تويتر).
يتبع...
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