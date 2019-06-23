فيديو: القوى الوطنية والإسلامية تُعلن عن فعالياتها المناهضة لصفقة القرن وورشة المنامة





وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي، أعقب اجتماعها في مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمدينة غزة، أن إضراباً شاملاً سيسود قطاع غزة، يوم الثلاثاء المقبل، داعية الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في هذه الفعاليات.





ودعت المواطنين إلى رفع الأعلام الفلسطينية فوق كل منزل بالأراض الفلسطينية، مشيرة إلى أن مؤتمراً وطنياً، سيعقد في مركز رشاد الشوا الثقافي، بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية التي ستلقي عدة كلمات.





وترعى الولايات المتحدة الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ورشة اقتصادية، ستعقد في العاصمة البحرينية المنامة، بعنوان "السلام من أجل الازدهار)، وذلك لبحث الشق الاقتصادي من صفقة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).







خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأعلنت لجنة المتابعة في القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة اليوم الأحد، عن عدة فعاليات تهدف لمواجهة (صفقة القرن) و(ورشة المنامة الاقتصادية).