خالد: فريق "السلام" الأميركي مجموعة من النصابين والمحتالين

رام الله - دنيا الوطنوصف تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، فريق "السلام" الأميركي، الذي يضم في صفوفه جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات وديفيد فريدمان، بمجموعة من النصابين والمحتالين المحترفين فكتب يقول:فريق "السلام" الأميركي، الذي يضم كوشنير، غرينلات، وفريدمان، ليس أكثر من مجموعة من النصابين والمحتالين، هذا ما يظهر من التفاصيل التي نشرت حتى الآن حول ورشة المنامة الاقتصادية، التي تستضيفها مملكة البحرين.وأضاف : فخطة السلام من أجل الازدهار برأسمال 50 مليار دولار، هي استثمارات وهمية لعشر سنوات، 60 % منها للفلسطينيين و40 % منها لمصر والأردن ولبنان، وهي موزعة مناصفة تقريباً بين المنح والقروض، وللقطاع الخاص نسبة من هذه الاستثمارات الوهمية، ونعرف جميعاً أن القطاع الخاص، ليس جمعية خيرية.وختم خالد مدونته قائلاً: ما هو مخصص لكل من مصر والأردن ولبنان، هو على الأرجح ثمن تصفية وكالة الغوث وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، هذا في حال توفرت المبالغ لذلك، لأن الدول المشاركة في صندوق "النصب والاحتيال" تشترط الاطلاع على الجانب السياسي من (صفقة القرن) اللعينة، هذا فعلاً عمل نصابين ومحتالين محترفين، لا علاقة لهم لا بالازدهار ولا بالسلام.