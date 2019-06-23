أبو العرادات: الساحة اللبنانية تشهد تحركات مكثفة لمواجهة "ورشة المنامة"

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر فصائل منظمة التحرير، وحركة فتح في لبنان، فتحي أبو العرادات: إن الساحة اللبنانية، تشهد تحركات مكثفة لمواجهة (صفقة القرن) وورشة المنامة، وكافة المساعي الرامية لتصفية قضيتنا، مؤكداً أن هذه المؤامرات لن تمر.وأضاف أبو العرادات في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، أن اجتماعاً موسعاً، سيعقد غداً الاثنين يضم الأحزاب اللبنانية، والأحزاب الفلسطينية، ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، من أجل تفعيل لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، وملف الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، عبر حوار فاعل يتم برعاية رئيس الحكومة، وحكومته من أجل توحيد رؤية فلسطينية لبنانية حول معالجة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم إلى جانب كيفية مواجهة (صفقة القرن) و(ورشة المنامة) التي تستهدف تصفية قضيتنا.وفيما يتعلق بالفعاليات الشعبية، قال أبو العرادات: "التحرك مكثف وسيشمل كافة المخيمات الفلسطينية، وستبدأ يوم غد وأضاف: " عبر اجتماع لفصائل المنظمة، قررنا إعلان الإضراب العام في المخيمات الفلسطينية"، مشيراً إلى أن المسيرات ستبدأ غداً، وسيشارك فيها رجال دين مسيحيون ومسلمون وقادة الأحزاب، لافتاً إلى التحرك داخل المخيمات، إضافة لفعاليات متفق عليها على طريقة متحدون في مواجهة (صفقة القرن).وأوضح أبو العرادات أنه تم تنظيم عدة ورش عمل مقابل ورشة المنامة، التي تستهدف القضية الفلسطينية، وضد القرارات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية، والمتعلقة بصفقة القرن التي سماها الرئيس محمود عباس، (صفعة العصر) والتي أكد الرئيس اللبناني ميشال عون بدوره على رفضها.ولفت أبو العرادات إلى المؤتمر، الذي سيعقد في السابع من تموز/ يوليو المقبل، الذي تم الاتفاق عليه أثناء زيارة الوفد الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، الأسبوع الماضي إلى بيروت، وسيشهد حضور الأحزاب والقوى والمؤتمر القومي العربي ومؤتمر القوى الإسلامي، وبرلمانيين، ومجموعة من الأحزاب اللبنانية والفلسطينية والعربية، وأكثر من 400 شخصية، سوف يجتمعون في بيروت، بعد المؤتمر القومي العربي، الذي سيعقد في الخامس والسادس من تموز/ يوليو، والذي سيناقش موضوع (صفقة القرن) وما الخطوات التي سوف تتخذ لمواجهة الصفقة وورشة المنامة.