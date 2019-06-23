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شؤون فلسطينية

الديمقراطية: لماذا يتجاهل الثلاثي الأميركي أن المشكلة بالاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا؟

الديمقراطية: لماذا يتجاهل الثلاثي الأميركي أن المشكلة بالاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا؟
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الثلاثي الأميركي كوشنر، وغرينبلات، وفريدمان، للتوقف عن إطلاق وعودهم الفارغة لشعبنا الفلسطيني، وإغرائه بمئات مليارات الدولارات، ومئات المشاريع الوهمية، مؤكدة أن شعبنا قال كلمته
الصريحة والواضحة، والتي لا تراجع فيها: "أرضنا ليست للبيع وحقوقنا الوطنية ليست للبيع".

وقالت الجبهة في بيان لها: إن كل هذه الوعود لا وظيفة لها سوى إبعاد الأنظار عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا، وتعطيل دولة الإحتلال لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية في
تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار 194.

وأضافت الجبهة، إن الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا هو المسؤول عن الكوارث والنكبات التي لحقت بشعبنا وقضيته الوطنية، من تدمير للاقتصاد، والبنية التحتية، وتعطيل التنمية البشرية والاقتصادية، ومنع قيام إقتصاد وطني، وفرض الحصار على القدس، وباقي المدن الفلسطينية وقطاع غزة، ونهب الأرض، ومصادرتها، والزج بالآلاف من أبناء شعبنا في السجون واغتيال شبابنا بدم بارد، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا برحيل الإحتلال، فلقد سبق للإدارات الأميركية السابقة، أن عرضت على شعبنا مشاريعها الوهمية التي كشفت التجربة زيفها، من خطة
خارطة الطريق إلى وعود مؤتمر أنابوليس وغيرها من المشاريع الكاذبة.

وأكدت الجبهة، أن شعبنا الذي أجمعت قواه السياسية على رفض صفقة ترامب نتنياهو، وورشة البحرين، سيعمل وسيناضل لإفشال نتائج هذه الورشة، بمواصلة النضال ضد الاحتلال حتى يحمل عصاه، ويرحل عن أرض دولتنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس.

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