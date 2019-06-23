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شؤون فلسطينية

الكيلة تبحث مع مؤسسة (COWF) إنشاء مركز لجراحة الأعصاب بمستشفى رفيديا

الكيلة تبحث مع مؤسسة (COWF) إنشاء مركز لجراحة الأعصاب بمستشفى رفيديا
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، مع مؤسسة أطفال الحرب (COWF) إنشاء مركز متطور لجراحة الأعصاب في مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، وإقامة توأمة ما بين المستشفيات الحكومية، ومستشفى جامعة هارفرد الأمريكية.

جاء ذلك، خلال اجتماع، عقدته الوزيرة الكيلة، اليوم الأحد، في مكتبها برام الله مع المديرة التنفيذية للمؤسسة أمل النجار، وعضو مجلس الإدارة كلوديا نيكولا.

وعرضت النجار، خلال الاجتماع إرسال فرق طبية متخصصة للمساعدة في إجراء العمليات الجراحية، والتشخيصات للحالات المعقدة في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى تقديم أجهزة ومعدات طبية، وأدوية؛ لتطوير أقسام المستشفيات الحكومية، وتسهيل عمل الكوادر الطبية فيها.

وناقش الاجتماع، إقامة توأمة ما بين المستشفيات الحكومية ومستشفى جامعة هارفرد الأمريكية.

من جهتها، أشادت د. الكيلة بالتعاون ما بين وزارة الصحة والمؤسسة، مؤكدة أن القطاع الصحي الفلسطيني، بحاجة إلى دعم كبير، خصوصاً في ظل الوضع المالي الحرج للحكومة الفلسطينية، جراء قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية.

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