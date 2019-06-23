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شؤون فلسطينية

حبيب: القضية الفلسطينية لا تُصفى إلا بزوال الاحتلال وكل المحاولات الأمريكية ستفشل

حبيب: القضية الفلسطينية لا تُصفى إلا بزوال الاحتلال وكل المحاولات الأمريكية ستفشل
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن المحاولات والمؤامرات الأمريكية التي تخدم المشروع الإسرائيلي، لم تتوقف في سياق تصفية القضية الفلسطينية، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، والتنكر لها.

وقال حبيب لـ"دنيا الوطن": "نحن على ثقة أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل، لأن فلسطين أكبر من كل المؤامرات والمشاريع، التي تدعو إلى تصفية هذه القضية، حيث إن هذه القضية لن تُصفى إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي، ورجوع الحق لأهله، ونحن ماضون في سياق المقاومة، حتى كنس الاحتلال".

ووصف حبيب، ورشة البحرين الاقتصادية بـ (الفاشلة)، منوهاً إلى أن كل المحاولات الأمريكية لخدمة الاحتلال لن تخدم مشروعه.

وفيما يتعلق بتصريحات جاريد كوشنر، الذي أعلن فيها عن أولى مراحل (صفقة القرن)، أوضح القيادي في الجهاد الإسلامي، أن كل المشاريع الأمريكية؛ تهدف لضخ مياه جديدة في المشروع الإسرائيلي، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية جوعى، وإنسانية، وإنما متعلقة بوجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية وفي القدس.

وقال: "الحل الوحيد الذي نعرفه، هو أن على الاحتلال الرحيل، وتعود فلسطين لأهلها، ويعود الحق لأصحابه، حينها سيكون هناك أمن وأمان وسلام في المنطقة، أما المشاريع الأمريكية، تُسخن وتُصعد من الصراع إلى نهايات لا يعلمها إلا الله".

وحول ما إذا كان هناك جهود جديدة في ملف المصالحة، قال حبيب: "أعتقد ان الظروف الآن بعدما تكشفت الأمور، وأصبح مشروع أوسلو فاشلاً، فإن هذه فرصة للفلسطينيين، بأن يقفوا مع أنفسهم عبر حوار وطني شامل، يتم التوافق على مشروع وطني، والجميع يقف خلفه لمواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي".

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