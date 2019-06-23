شؤون فلسطينية

الخارجية: المشروع الاقتصادي الأميركي امتداد للموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال

الخارجية: المشروع الاقتصادي الأميركي امتداد للموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن المشروع الاقتصادي الأميركي تحت مُسمى (الازدهار) يُشكل امتداداً لهذا الموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال وسياساته، في إعادة إنتاج لمقولات ومفاهيم ومرتكزات (وعد بلفور المشؤوم)، وهو ما يعني أن هذا المشروع لا يتحدث عن اقتصاد الدولة الفلسطينية ومقوماته، إنما يُحاول تبييض الاحتلال والاستيطان.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أن فريق ترامب، يحاول تقييد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال، ويحرمه من أية فرصة للازدهار والتطور كاقتصاد دولة مستقلة لا يمكنه النمو في ظل الاحتلال والاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، والسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية.

وتابعت: يوماً بعد يوم تتكشف حقيقة النوايا والمواقف الأميركية المُعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه، فيما يمكننا تسميته بـ"وعد ترامب المشؤوم" أو "وعد بلفور 2"، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني، الأمة، الدولة، ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـ (مجموعة سكانية) وجدت بالصدفة في هذا المكان الذي منحته إدارة ترمب للإسرائيليين بامتياز، متبنية بذلك الرواية الإسرائيلية التلمودية بحذافيرها.

وأضافت، أن إدارة الرئيس ترامب تعيد إنتاج الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بقوالب جديدة، ولا تسعى لحله بأي شكل كان، وتبقى مشكلة هذا النمط من التفكير، ومن كتبه أنه تفكير نظري أولاً: ومنفصل تماماً عن الواقع، وثانياً: يتجاهل أنه يتحدث أساساً عن الشعب الفلسطيني دون سواه.

وختمت بيانها بالقول: من يتناسى أو يجهل الشعب الفلسطيني المعروف بوطنيته العالية وارتباطه بأرضه وعمقه التاريخي والحضاري، يسقط في اختبار السياسة والاقتصاد والإنسانية، والسقوط هو بالتأكيد مصير مشاريع إدارة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

وزير الاقتصاد الوطني: سنعمل على اعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات

وزير الاقتصاد الوطني: سنعمل على اعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات

أبو الغيط باجتماع وزراء المالية العرب: تفعيل شبكة الأمان لدعم فلسطين ضرورة ملحة

أبو الغيط باجتماع وزراء المالية العرب: تفعيل شبكة الأمان لدعم فلسطين ضرورة ملحة

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

أبو ظريفة: إزالة مواطنين من المنحة القطرية بحاجة لإجابة.. الوفد المصري بغزة قريباً

أبو ظريفة: إزالة مواطنين من المنحة القطرية بحاجة لإجابة.. الوفد المصري بغزة قريباً

أبو هولي: الدول المانحة تجتمع الثلاثاء بنيويورك لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)

أبو هولي: الدول المانحة تجتمع الثلاثاء بنيويورك لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)

الهندي: موقف السلطة مُتناقض بشأن (صفقة القرن) وعلى الضفة أن تنهض

الهندي: موقف السلطة مُتناقض بشأن (صفقة القرن) وعلى الضفة أن تنهض

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل

الزهار: مؤتمر البحرين &#34;عار&#34; تاريخي لا تمسحه مياه وأموال الخليج

الزهار: مؤتمر البحرين "عار" تاريخي لا تمسحه مياه وأموال الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني: سنعمل على اعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات

وزير الاقتصاد الوطني: سنعمل على اعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

الخارجية: المشروع الاقتصادي الأميركي امتداد للموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال

الخارجية: المشروع الاقتصادي الأميركي امتداد للموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال

أبو هولي: الدول المانحة تجتمع الثلاثاء بنيويورك لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)

أبو هولي: الدول المانحة تجتمع الثلاثاء بنيويورك لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل

الجبهة الشعبية القيادة العامة: مؤتمر البحرين أحد حلقات التآمر على القضية

الجبهة الشعبية القيادة العامة: مؤتمر البحرين أحد حلقات التآمر على القضية

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب بيت لحم

مصرع طفل إثر غرقه في مسبح شمال رام الله

مصرع طفل إثر غرقه في مسبح شمال رام الله

منوعات

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في &#34;توأم روحي&#34;

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في "توأم روحي"

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ&#34;نيو لوك&#34; جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: &#34;سبحان الله&#34;

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: "سبحان الله"

فريد الأطرش لجأ لـ&#34;لسِحر&#34; بسبب حبه لزوجة صديقه

فريد الأطرش لجأ لـ"لسِحر" بسبب حبه لزوجة صديقه

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

عربي

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية