شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، صباح اليوم، القبض على مطلوب خطير صادر بحقه 30 مذكرة قضائية، وحكم غيابي بالسجن لمدة عام في بلدة بني نعيم شرقي الخليل.  

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "أنه وبناء على معلومات توافرت لمركز شرطة بني نعيم، تتعلق باختباء أحد المطلوبين الخطيرين بداخل أحد المنازل في البلدة، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل، وإلقاء القبض على المطلوب المختبئ بداخله".

وأضافت بأنه وحين وصول دوريات مركز شرطة بني نعيم للمنزل المشتبه به، تم إلقاء القبض على المطلوب الخطير، حيث إنه صادر بحقه 30 مذكرة قضائية بتهم النصب والاحتيال والسرقة وتعاطي المخدرات، وحكم غيابي لمدة عام بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، وفار من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات.

وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.

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