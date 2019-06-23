شؤون فلسطينية

الزهار: مؤتمر البحرين "عار" تاريخي لا تمسحه مياه وأموال الخليج

الزهار: مؤتمر البحرين "عار" تاريخي لا تمسحه مياه وأموال الخليج
القيادي في حماس - محمود الزهار
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، محمود الزهار: إن مؤتمر البحرين، يمثل تآمراً على القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "عار تاريخي، لا تمسحه مياه أو أموال الخليج".

وأضاف الزهار، في كلمة له، الأحد: "الأمة العربية، تعيش سباتاً عميقاً، ولم تتخل عن عقيدتها فقط؛ وإنما ذهبت إلى المنامة لعقيدة الأعداء"، وفق تعبيره.

وتابع: "اليوم يتآمر بحر الخليج الراكد، تحت آبار النفط على عروس البحر الأبيض فلسطين، والتي في باطنها سيتحقق وعد الآخرة"، مشدداً على أن مؤتمر البحرين، "رشوة اقتصادية زائلة لا بركة فيها ولا خير منها".

ولفت الزهار إلى أن جوهر (صفقة القرن) يتمثل في حل المشكلة الإسرائيلية لصالحها تماماً، بحيث تسيطر على الأرض الفلسطينية كلها، وبالتالي تحريم وتجريم كل وسائل المقاومة.

وأشار إلى أن "صفقة القرن محاولة عملية لتطبيق وعد بلفور؛ لتكون فلسطين كلها يهودية، وتطبيق عملي للسيادة اليهودية على المسجد الأقصى".

وذكر القيادي في حماس، أن مؤتمر المنامة، يهدف إلى اختزال دور السلطة الفلسطينية في الجانب الأمني لصالح الاحتلال، ثم العمل على انهيار السلطة في الضفة، أو نقلها تدريجياً إلى غزة، تحت مسمى المصالحة، مستكملاً: "تحقيق السلام الاقتصادي لا يساوي شبراً واحداً من فلسطين".

أخبار ذات صلة

وزير الاقتصاد الوطني: سنعمل على اعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات

وزير الاقتصاد الوطني: سنعمل على اعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات

أبو الغيط باجتماع وزراء المالية العرب: تفعيل شبكة الأمان لدعم فلسطين ضرورة ملحة

أبو الغيط باجتماع وزراء المالية العرب: تفعيل شبكة الأمان لدعم فلسطين ضرورة ملحة

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

أبو ظريفة: إزالة مواطنين من المنحة القطرية بحاجة لإجابة.. الوفد المصري بغزة قريباً

أبو ظريفة: إزالة مواطنين من المنحة القطرية بحاجة لإجابة.. الوفد المصري بغزة قريباً

الخارجية: المشروع الاقتصادي الأميركي امتداد للموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال

الخارجية: المشروع الاقتصادي الأميركي امتداد للموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال

أبو هولي: الدول المانحة تجتمع الثلاثاء بنيويورك لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)

أبو هولي: الدول المانحة تجتمع الثلاثاء بنيويورك لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)

الهندي: موقف السلطة مُتناقض بشأن (صفقة القرن) وعلى الضفة أن تنهض

الهندي: موقف السلطة مُتناقض بشأن (صفقة القرن) وعلى الضفة أن تنهض

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبد الباري عطوان وإيران

عبد الباري عطوان وإيران

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني: سنعمل على اعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات

وزير الاقتصاد الوطني: سنعمل على اعادة تفعيل المجلس الفلسطيني للصادرات

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

الخارجية: المشروع الاقتصادي الأميركي امتداد للموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال

الخارجية: المشروع الاقتصادي الأميركي امتداد للموقف السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال

أبو هولي: الدول المانحة تجتمع الثلاثاء بنيويورك لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)

أبو هولي: الدول المانحة تجتمع الثلاثاء بنيويورك لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه 30 مذكرة وحكم بالسجن في الخليل

الجبهة الشعبية القيادة العامة: مؤتمر البحرين أحد حلقات التآمر على القضية

الجبهة الشعبية القيادة العامة: مؤتمر البحرين أحد حلقات التآمر على القضية

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب بيت لحم

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب بيت لحم

مصرع طفل إثر غرقه في مسبح شمال رام الله

مصرع طفل إثر غرقه في مسبح شمال رام الله

منوعات

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

شاهد: فنانة خليجية لم ير أحد وجهها تُحقق نجاحاً باهراً

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في &#34;توأم روحي&#34;

تعرف على السؤال الذي أبكى شيماء سيف وزوجها في "توأم روحي"

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

بعد ضجة طلاقه.. وائل كفوري يصدم جمهوره بتصرف غريب

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

محققو الشرطة يكشفون لغزًا صادمًا عن سبب وفاة مايكل جاكسون

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

ميريام فارس بتصريح غريب قد يفتح النار عليها: أصبحت ثقيلة على المصريين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بعد حمزة نمرة.. أحمد جمال في فلسطين

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ&#34;نيو لوك&#34; جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: &#34;سبحان الله&#34;

شبيهة ليلى علوي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. والفنانة تعلّق: "سبحان الله"

فريد الأطرش لجأ لـ&#34;لسِحر&#34; بسبب حبه لزوجة صديقه

فريد الأطرش لجأ لـ"لسِحر" بسبب حبه لزوجة صديقه

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

تعرف على زوجة المطرب حكيم الفنزويلية وقصة حبهما

عربي

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

النيابة السودانية تستمع لأقوال الصادق المهدي بانقلاب 1989

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

وزراء المالية العرب يعقدون اجتماعاً مهماً بالقاهرة قبل ورشة المنامة

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

السعودية تُغير مسارات طائراتها بعيداً عن المجال الجوي الإيراني

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية

قوى التغيير بالسودان تُوافق على المبادرة الإثيوبية