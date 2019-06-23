شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: الحكومة مستعدة لزيارة غزة وممارسة مهامها فور قبول حماس بشرطين

قيادي فتحاوي: الحكومة مستعدة لزيارة غزة وممارسة مهامها فور قبول حماس بشرطين
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد القيادي في حركة فتح، عبد الله عبد الله، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية، مستعدة لزيارة غزة، وممارسة مهامها بالقطاع في حال قبول حماس شرطين أساسيين.

وقال عبد الله، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الشرط الأول، يتمثل في قبول حماس تنفيذ اتفاق 2017 من النقطة التي توقف عندها بعد تفجير موكب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.

وأضاف عبد الله: "الشرط الثاني، يتمثل في اعتراف حركة حماس بنمظمة التحرير، ممثلاً شرعياً ووحيداً للفلسطينيين، خاصة بعد ما حدث من أزمة حول التوقيع على بيان موسكو".

وأشار عبد الله، إلى أن القيادة الفلسطينية، تنتظر زيارة الوفد الأمني المصري لطرح الرؤية المصرية؛ لتفعيل ملف المصالحة الفلسطينية، مبيناً أن هناك تطورات إيجابية بموقف حماس من الملف.

وبين عبد الله، أن الوفد الأمني المصري سيزور الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوع الجاري، متابعاً: "موقفنا واضح من البداية سلمنا رسالة أنه في ظل الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية، لابد من تجاوز القضايا الثانوية، ونحن مستعدون لتجاوز حادثة تفجير موكب الحمد الله".

وأكمل القيادي الفتحاوي: "لسنا بحاجة لاتفاق جديد، ولا حوارات جديدة، واتفاق القاهرة 2017 بدأت فتح بتنفيذه، والكرة الآن في ملعب حماس، وننتظر سماع رؤية الإخوة المصريين".

ومن المقرر، أن يصل وفد أمني مصري للأراضي الفلسطينية؛ لبحث ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وتقديم رؤية القاهرة لتفعيل الملف.

يذكر، أن قيادات من اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أكدت وجود مواقف إيجابية من قبل حركة (حماس) بشأن المصالحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأمر مرتبط بزيارة الوفد الأمني المصري. 

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