شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية القيادة العامة: مؤتمر البحرين أحد حلقات التآمر على القضية

الجبهة الشعبية القيادة العامة: مؤتمر البحرين أحد حلقات التآمر على القضية
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة، في قطاع غزة، على لسان مسؤولها في قطاع غزة الدكتور لؤي القريوتي، الدعوة إلى عقد مؤتمر البحرين الاقتصادي على أرض عربية، خدمة للعدو الصهيوني، كأحد مفردات المؤامرة على قضيتنا العادلة في إطار (صفقة القرن) الأمريكية، هذا المؤتمر الذي يهدف لتبييض وجه العدو، ومن خلفه الإدارة الأمريكية، وإعادة خلط الأوراق في المنطقة.

وأشار إلى أنه يجب على الأمة العربية والإسلامية، أن تعي مخاطر (صفقة القرن) وأن يقفوا في مواجهة المؤامرات "الصهيوأمريكية" التي لن تخدم إلا مصالح العدو الإسرائيل وضمان وجود آمن له في الشرق الأوسط على حساب مقدرات امتنا العربية والإسلامية، ومقدساتنا ،وتشريد شعبنا، وحرمانه من حقوقه.

وأكد القريوتي على أن شعبنا المرابط، لن تغريه المشاريع الاقتصادية والأموال، ولن يرضى بديلاً عن فلسطين، ولن يفرط بالثوابت، ونؤكد أن كل المؤامرات، ستتحطم على صخرة صمود شعبنا، ومن خلفه محور المقاومة، وأحرار العالم.

ودعا إلى مقاطعة مؤتمر البحرين الإقتصادي ومخرجاته، وتجريم كل من يشارك ويتعاطى معه، ومواجهة هذا المؤتمر بالدعوة لمؤتمرات مناهضة لـ (صفقة القرن) ولمشاريع التصفية، وداعمة لحقوق شعبنا، وقضيتنا المركزية العادلة.

وأكد القريوتي على ضرورة العمل لإعادة القضية الفلسطينية إلى بعدها العربي والإسلامي، فهذه الصفقة تستهدف العالم العربي والإسلامي وفلسطين والشعب الفلسطيني، فالحلم الصهيوني بإقامة كيانه من النيل إلى الفرات، ما زال حاضر بآلياتهم وخططهم

وشدد القريوتي على ضرورة تعزيز التحالف مع محور المقاومة الممتد من طهران لبغداد ودمشق وبيروت والقدس، وتوحيد كل الجبهات في المنطقة، ضد أمريكا وربيبتها دولة الكيان الإسرائيلي، وإفشال المشاريع (الصهيوأمريكية).

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