شؤون فلسطينية

مؤتمر وطني وإضراب..حماس تُعلن عن فعاليات رافضة لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين بالقطاع

مؤتمر وطني وإضراب..حماس تُعلن عن فعاليات رافضة لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين بالقطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع: إن قطاع غزة سيشهد الأسبوع الجاري، فعاليات شعبية ومجتمعية ومسيرات جماهيرية ومؤتمراً وطنياً إضراباً شاملاً، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر البحرين، وذلك تعبيراً عن الرفض الشعبي والوطني له.

وقال القانوع في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إن سلسلة الفعاليات الشعبية والرسمية، التي ستعقد الأسبوع الجاري، تأتي ضمن الخطة الوطنية، وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية لمواجهة (صفقة القرن) ورفض "مؤتمر المنامة".

وأضاف: أن مؤتمراً وطنياً سيعقد الثلاثاء المقبل، ويشمل كلمات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وكلمة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، وبمشاركة واسعة من قادة العمل الوطني والإسلامي في الداخل والخارج.

ودعا القانوع، كافة جماهير شعبنا الفلسطيني؛ للتعبير عن غضبهم، والمشاركة الفاعلة والانخراط في فعاليات مواجهة (صفقة القرن) ورفض ورشة البحرين.

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