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البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين

البيت الأبيض يُعلن عن وفده المشارك في ورشة البحرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض، الأحد، عن تشكيل الوفد الأمريكي، المشارك في ورشة العمل الاقتصادية، التي ستعقد الأسبوع الجاري في البحرين.

وسيرأس الوفد، وزير الخزانة ستيف منوشين، إلى جانب جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ورئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي، كيفين هوست، والمبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، وفق (النجاح الإخباري).

وكشفت الولايات المتحدة للمرة الأولى أمس السبت، تفاصيل حول الجانب الاقتصادي من خطتها للسلام، وأشارت إلى أنّها تهدف إلى تأمين استثمارات بقيمة تتجاوز خمسين مليار دولار، لصالح الفلسطينيين، وإلى مضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي خلال عشرة أعوام.

وأعلنت مصر، مشاركتها رسميًّا في ورشة المنامة، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية الشرق الأوسط، عن متحدّث وزارة الخارجية، أحمد حافظ، قوله: إنَّه وفقاً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية، في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الإزدهار" خلال يومي (25 و26 حزيران/ يونيو الجاري)".

كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، أنَّ الأردن قرَّر المشاركة في مؤتمر البحرين، لكنَّها شدَّدت على تمسّك عمان بحلّ الدولتين، كسبيل وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في المقابل، أكَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مشاركة إسرائيليين في المؤتمر، موضحاً: أنَّ "مؤتمرًا مهمًّا سيُعقد قريبًا في البحرين، وإسرائيليون سيشاركون فيه بطبيعة الحال"، دون تحديد أسماء الذين وجّه البيت الأبيض الدعوة لهم.

وأكَّدت كلٌّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، مشاركتهما في المؤتمر، وأعلن البيت الأبيض مشاركة مصر والأردن والمغرب.

وأعلنت الأمم المتحدة، أنَّها ستوفد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك لحضور الورشة.

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