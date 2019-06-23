رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن إحباط محاولة إنقلابية خارج العاصمة أديس أبابا

رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي إحباط محاولة إنقلابية خارج العاصمة، أديس أبابا.





وكان حاكم ولاية أمهرة الإثيوبية، ومسؤولاً آخر، لقيا مصرعهما في محاولة انقلابية نفذتها "مجموعة مسلحة" مساء أمس السبت، وفق ما ذكر موقع (روسيا اليوم).







وأوضح الموقع، أن أمباتشو ميكونن، ومستشاره، تعرضا لهجوم في مكتبيهما يوم السبت، حيث إن جماعة مسلحة نفذت "محاولة انقلاب" في أمهرة، ثاني أكبر مناطق البلاد من حيث عدد السكان، دون الكشف عن تفاصيل أعمال العنف هذه.كما أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين، أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، بعد ساعات من "محاولة الانقلاب" شمال غربي البلاد.ومنذ توليه منصبه في نيسان/ أبريل 2018 بعد عامين من الاضطرابات في إثيوبيا، يحاول رئيس الوزراء الإصلاحي، أحمد، تعزيز الديمقراطية في البلاد.وخلف أحمد، هايلي مريم ديسالين، الذي استقال على خلفية انشقاقات متزايدة وسط "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي"، وبعد أكثر من سنتين من التظاهرات المعادية للحكومة.وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قتل 58 شخصاً على الأقل، معظمهم من الأقليات العرقية بالقرب من العاصمة أديس أبابا، بينما نزح 250 ألف شخص في غرب البلاد في كانون الأول/ ديسمبر، فيما تؤكد منظمات غير حكومية، أن أسباب العنف في هذا البلد عرقية.