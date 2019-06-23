إسرائيل ترفض ربط الضفة الغربية بقطاع غزة ضمن (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

أكدت إسرائيل، رفضها لما ورد على لسان جاريد كوشنير المستشار الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن تفاصيل الخطة الاقتصادية في (صفقة القرن) والتي تتضمن في أحد بنودها ربط غزة بالضفة الغربية عبر إسرائيل، من خلال الممر الآمن.



وقال تساحي هنغبي، الوزير عن حزب (الليكود) وأحد المقربين من رئيس الحكومة بينامين نتنياهو، إن ما طرح من الإدارة الأميركية غير ذات صلة بالواقع، مشدداً في تصريحات إذاعية صباح اليوم، على أنه لا يمكن ربط غزة بالضفة في ظل سيطرة حماس على القطاع، وفق صحيفة (القدس).من جانبه، قال وزير العلوم، أوفير أكونيس، إن إسرائيل لن تقبل بأي خطة لا تتوافق وتتناسب مع معاييرها الأمنية.وتطرق للخطة الاقتصادية التي نشرت، بالقول: "عندما تكون هناك تجربة دولية لتحسين حياة الفلسطينيين والشعوب الأخرى في المنطقة، فإن هذا عنصر أساسي ومهم يجذب الاهتمام، لكن الرفض الفلسطيني شبه التلقائي لأي مبادرة، يمثل دليلاً إضافياً على أن المستوطنات ليست عقبة أمام السلام ولكن الفلسطينيين".من جهته، ذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، إن المؤسسة الأمنية والعسكرية، ترى أن إنشاء ممر يربط غزة بالضفة، سيسرع من سيطرة حماس على الضفة الغربية، محذرةً من أي خطوات تؤثر على المصالح السياسية والأمنية لإسرائيل.