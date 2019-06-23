الفصائل تدعو لمسيرات غضب الاثنين المقبل في كل فلسطين

حزيران/ يونيو2019

حزيران/يونيو

2019 يوماً للمؤتمرات الشعبية، واللقاءات الموسعة، بحضور القوى والهيئات الفعاليات الشعبية والأطر النسوية والنقابية والأهلية والمهنية؛ لارسال رسالة رفضهم التعاطي مع كل ما سينجم عن هذا المؤتمر، ورفض التطبيع العربي مع دولة الاحتلال، والدعوة للتحرك عربياً مع انعقاد مؤتمر الأحزاب العربية لأوسع حراك شعبي، حتى إسقاط (صفقة القرن) بكل ما تحمل من مخططات عدوانية.



كما دعت المحطات الإذاعية المحلية؛ لفتح موجات بث موحدة ومفتوحة؛ لتغطية ونقل الفعاليات والأنشطة، وإرسال رسائل شعبنا تحت الاحتلال المدافع عن كرامة وعزة الأمة العربية، برفضه الانغماس في المؤامرة المسماة (صفقة القرن)، كما دعت الفضائيات العربية، وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات منظمة وواسعة، رفضاً لما يجري في المنامة بعنوان "موحدون لإسقاط ورشة البحرين وصفقة القرن".



كما دعت القوى لاعتبار يوم الجمعة المقبل، يوم تصعيد ميداني وكفاحي في مواقع الفعل الأسبوعي، رفضاً للاستيطان والجدار العنصري في كافة نقاط الاحتكاك، وتصعيد المقاومة الشعبية الباسلة في وجه الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطندعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، لعدة فعاليات، رداً على ورشة البحرين، التي ستنطلق يوم الاثنين حتى الأربعاء.ودعت القوى في بيان لها لاعتبار يوم الاثنين 24 حزيران/يونيو2019، يوماً للمسيرات الشعبية الغاضبة رفضاً للمشاريع التصفوية، وما يحاك من مؤامرات لتصفية حقوق شعبنا، مشيرة إلى أن التجمع سيكون الساعة 11:00 ظهراً على ميدان المنارة برام الله، ثم الانطلاق لمناطق الاحتاك والتماس، رفضاً لمخططات الاحتلال، وسياسات التطهير العرقي، واستباحة القدس والاستيطان الاستعماري في أرضنا، وتصعيداً للمقاومة الشعبية، كحق طبيعي لشعبنا لإسقاط المؤامرة.كما دعت لاعتبار يوم الثلاثاء 25يوماً للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس الساعة 12 ظهراً بالتزامن مع افتتاح ورشة البحرين، ويوم 26